Гьоко Хаджиевски изненадващо напусна "Спартак" (Варна)

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Северномакедонецът Гьоко Хаджиевски напусна треньорския пост на варненския "Спартак", въпреки победата във варненското дерби срещу "Черно море" с убийственото 3:0.

Сутринта стана ясно, че клубът е в напреднали преговори за продажбата на внука му и голмайстор на отбора Георг Стояновски и това вероятно е повлияло на решението на 70-годишния наставник.

Същевременно Гьоко Хаджиевски излезе с официално обръщение към феновете на „соколите", публикувано на официалния профил на варненския клуб във Фейсбук.

В него той заявява, че не му е лесно да каже тези думи, но това е правилният момент. Наставникът допълва, че изминалият сезон в Първа лига е бил един от най-трудните в кариерата му.

В заключение специалистът пожелава на "Спартак" още много успехи, щастливи моменти и поводи за гордост. Той призовава привържениците да вярват в отбора си и да продължават да го подкрепят все така, както те умея.