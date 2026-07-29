Синът на кмета на Созопол подписа със "Сампдория"

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16-годишният талант от школата на "Нефтохимик" Михаил Янакиев подписа 3-годишен професионален договор с шампиона на Италия от 1991-ва "Сампдория".

Високият 188 см централен защитник е син на кмета на "Созопол" Тихомир Янакиев, който със съпругата си и по-малкия си син го придружаваше в Италия при сключването на контракта.

Мишо, който е роден през 2010 година ще носи екипа на "Сампдория" във формацията U17.

Преди 2 години от "нафтата" в италианския клуб се "изстреля" вратаря Андрей Кръстев, който е титуляр за "Самп" в Примаверата. 194-сантиметровият страж, роден през 2008 година вече редовно е привикван в първия отбор на "Сампдория". Той е син на бившия национал от "Нефтохимик" Николай Кръстев- Миньора,сега директор на ДЮШ на бургаския клуб.