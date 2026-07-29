"Университатя" - "Левски" в битка за мачове до Нова година в Европа (0:0), уникална атмосфера от феновете в Крайова (На живо)

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"Левски" и "Университатя" (Крайова) играят при резултат 0:0 в мач реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. На стадион "Йон Облеменко" имат близо 25 хил. А домакините правят уникална атмосфера по трибуните.

"Сините", които са наказани от УЕФА да нямат публика, все пак имат привърженици на стадиона. Около 250 души, които са с билет за категория I, са на първите редове на съоръжението. И са охранявани от солидно количество полиция.

Българският първенец взе първия епизод от битката с 1:0 на "Герена".

Крайният победител от сблъсъка ще си гарантира минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите, което ще значи мачове до Нова година в Европа, а и близо 4,5 печалба само от УЕФА.

Треньорът на българския шампион Хулио Веласкес не прави нито една промяна спрямо тези, които спечелиха 1:0 преди 7 дни на "Герена".

Ето съставите на двата отбора:

"УНИВЕРСИТАТЯ": 21. Лауренциу Попеску - 28. Адриан Рус, 24. Никола Стефанович, 6. Владимир Скречу - 17. Карлос Мора, 5. Анзор Мекваблишвили, 20. Алесандру Чикълдъу, 11. Нукусор Банку - 30. Давид Матей, 7. Стивън Нсимба, 10. Стефан Байарам

"ЛЕВСКИ": 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон - 47. Акрам Бурас, 35. Сержиньо, 19. Мехди Мубарик – 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 17. Евертон