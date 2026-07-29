ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Академичният съвет на Софийския университет избра ...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23306414 www.24chasa.bg

Изненадаха джудисти с огромни премии за световното

1164
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Младите ни джудисти получиха премии от президента на федерацията доц. д-р Румен Стоилов (горе вляво) за медалите си от европейското. Снимка: Startphoto.bg

Младите ни джудисти получиха премии от президента на федерацията доц. д-р Румен Стоилов (горе вляво) за медалите си от европейското.

СНИМКИ: СТАРТФОТО

20 000 евро премия за златен медал от отборното състезание на световното за кадети в края на август бе обещано на младите ни джудисти от члена на управата на федерацията Антон Гороломов. 10 000 евро ще е премията за друг медал.

Гороломов и президентът на федерацията доц. д-р Румен Стоилов наградиха петима от младите ни състезатели за техните успехи на европейското първенство. Шампионите Цветомир Вълков (+90) и Иван Николчев (73) получиха по 1000 евро. Бронзовите медалисти София Маврова (44) и Махмуд Жаафар (60) пък взеха 600 евро, а седмият на първенството Владимир Тодоров получи 200.

По думите на старши треньора на националите и олимпийски медалист Георги Георгиев Тодоров е бил ощетен доста в 1/4-финала, иначе и той е щял да се прибере с медал. Румен Стоилов отбеляза, че е крайно време да се направи нова оценка на олимпийските спортове, защото например в джудото няма как да пропуснеш турнир и да отидеш на олимпиада.

Младите ни джудисти получиха премии от президента на федерацията доц. д-р Румен Стоилов (горе вляво) за медалите си от европейското.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ