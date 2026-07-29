Изненадаха джудисти с огромни премии за световното

Младите ни джудисти получиха премии от президента на федерацията доц. д-р Румен Стоилов (горе вляво) за медалите си от европейското.

СНИМКИ: СТАРТФОТО

20 000 евро премия за златен медал от отборното състезание на световното за кадети в края на август бе обещано на младите ни джудисти от члена на управата на федерацията Антон Гороломов. 10 000 евро ще е премията за друг медал.

Гороломов и президентът на федерацията доц. д-р Румен Стоилов наградиха петима от младите ни състезатели за техните успехи на европейското първенство. Шампионите Цветомир Вълков (+90) и Иван Николчев (73) получиха по 1000 евро. Бронзовите медалисти София Маврова (44) и Махмуд Жаафар (60) пък взеха 600 евро, а седмият на първенството Владимир Тодоров получи 200.

По думите на старши треньора на националите и олимпийски медалист Георги Георгиев Тодоров е бил ощетен доста в 1/4-финала, иначе и той е щял да се прибере с медал. Румен Стоилов отбеляза, че е крайно време да се направи нова оценка на олимпийските спортове, защото например в джудото няма как да пропуснеш турнир и да отидеш на олимпиада.

