Веласкес от Крайова: Този успех е за всеки един левскар от всяко крайче на света!

След като донесе титла на "Левски" след 17 г. чакане, испанецът Хулио Веласкес се превърна и в първия треньор, вкарал "сините" в основната фаза на европейски клубен турнир след 16 г. пауза (отстраняването на румънския "Университатя" (Крайова) във втория кръг на квалификациите за Шампионската лига означава, че столичани ще играят минимум в Лигата на конференциите).

"Това е невероятно. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Разбира се и всички дългогодишни служители имат пълното право да се радват.

Атмосферата в Крайова с техните фенове беше брутална, не беше никак лесно. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме. Трябваше да коригираме някои неща, имайки предвид, че имахме и трима човека с жълти картони.

Искахме да излезем по същия начин като първото полувреме, но те започнаха много добре. Истината е, че след като получихме втория гол, 5-6 минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше. Показахме огромно желание, зрялост. Имахме и две греди в края, когато можеше и да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти", сподели развълнуваният истински Веласкес.

Той бе категоричен, че приоритет преди първия сблъсък с "Кайрат" от Казахстан в третия квалификационен кръг за Шампионската лига е домакинството от първенството със "Септември" (Сф) на "Герена" в събота.

"Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да влизаме във всеки мач с цялото желание на света", декларира испанецът.