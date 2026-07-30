Етиопски футболен отбор изчезна след турнир в Швеция

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По време на международния младежки футболен турнир Gothia Cup в Гьотеборг, 20 играчи от един от етиопските отбори изчезнаха. Полицията смята, че младите етиопци са се покрили с цел незаконна миграция, съобщава The Local.

Отбори от 77 държави участваха в тазгодишния турнир, включително четири отбора от Етиопия.

Според шведските правоохранителни органи, в деня на финала, служителите на училището, където са били настанени футболистите и придружаващите ги възрастни, са открили, че цялата група е напуснала мястото си за настаняване.

Организаторите на състезанието се свързали с полицията, но 10 дни след края на турнира местонахождението на изчезналите лица остава неизвестно.