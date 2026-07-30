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https://www.24chasa.bg/sport/article/23307489 www.24chasa.bg

ПСЖ прати Коло Муани в "Ювентус" под наем

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Коло Муани

27-годишният нападател Рандал Коло Муани се присъедини към "Ювентус" от френския "Пари Сен Жермен" под наем за 4 милиона евро. Това съобщи журналистът Николо Шира в социалните мрежи.

Сделката е финализирана и потвърдена. Според условията ѝ, торинският клуб има задължението да закупи французина за 34 милиона евро плюс 12 милиона евро бонуси, които ще бъдат активирани, ако "Юве" се класира за Шампионската лига в края на предстоящия сезон. Ако всички условия бъдат изпълнени, договорът с италианския гранд ще бъде валиден до 2031 г. Подчертава се, че заплатата на нападателя ще бъде 5 милиона евро годишно плюс бонуси.

Рандал Коло Муани се присъедини към ПСЖ от "Айнтрахт" през 2023 г. срещу 95 милиона евро. 27-годишният футболист прекара миналия сезон под наем в "Тотнъм". Той игра за клуба от Торино от януари до юли 2025 г., като записа 22 мача, отбеляза 10 гола и направи три асистенции.

Коло Муани
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