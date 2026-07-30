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https://www.24chasa.bg/sport/article/23307526 www.24chasa.bg

Перуански клуб се спаси от фалит с 1000 спонсора на фланелките и спечели награда в Кан

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Креативната фланелка на перуанския отбор "Депортиво Мунисипал". Снимка: фейсбук/Депортиво Мунисипал

Перуанският клуб "Депортиво Мунисипал" изпадна в аматьорската лига поради финансови проблеми.

За да се спаси от фалит, четирикратният перуански шампион от Лима стартира необичайна кампания за преодоляване на финансови проблеми и набиране на средства за участието на мъжкия отбор в трета дивизия, женския отбор във втора дивизия, както и за развитието на академията.

Вместо няколко големи рекламни блока, клубът реши да раздели мачовата си фланелка на 1000 малки места. Местни компании, дребни предприемачи и дори обикновени фенове можели да закупят тези места. Цените варирали от 25 до 150 евро.

Спонсорите, от своя страна, получили реклама в социалните медии, отстъпки за билети и стоки, както и възможност да промотират бизнеса си чрез играчите. В крайна сметка клубът успя да привлече 1000 спонсора за около три месеца. Събраните пари били достатъчни, за да покрият годишните разходи на клуба.

Проектът е разработен в сътрудничество с агенцията McCann Lima, а през лятото спечели главната награда на Cannes Lions 2026 - най-големият фестивал за реклама и креативен маркетинг в света, който се провежда ежегодно в Кан.

Основан през 1935 г., клубът от Лима е един от най-старите и най-титулуваните отбори в Перу, прекарал над 70 години в елита.

Креативната фланелка на перуанския отбор "Депортиво Мунисипал". Снимка: фейсбук/Депортиво Мунисипал
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