Перуански клуб се спаси от фалит с 1000 спонсора на фланелките и спечели награда в Кан

Перуанският клуб "Депортиво Мунисипал" изпадна в аматьорската лига поради финансови проблеми.

За да се спаси от фалит, четирикратният перуански шампион от Лима стартира необичайна кампания за преодоляване на финансови проблеми и набиране на средства за участието на мъжкия отбор в трета дивизия, женския отбор във втора дивизия, както и за развитието на академията.

Вместо няколко големи рекламни блока, клубът реши да раздели мачовата си фланелка на 1000 малки места. Местни компании, дребни предприемачи и дори обикновени фенове можели да закупят тези места. Цените варирали от 25 до 150 евро.

Спонсорите, от своя страна, получили реклама в социалните медии, отстъпки за билети и стоки, както и възможност да промотират бизнеса си чрез играчите. В крайна сметка клубът успя да привлече 1000 спонсора за около три месеца. Събраните пари били достатъчни, за да покрият годишните разходи на клуба.

Проектът е разработен в сътрудничество с агенцията McCann Lima, а през лятото спечели главната награда на Cannes Lions 2026 - най-големият фестивал за реклама и креативен маркетинг в света, който се провежда ежегодно в Кан.

Основан през 1935 г., клубът от Лима е един от най-старите и най-титулуваните отбори в Перу, прекарал над 70 години в елита.