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https://www.24chasa.bg/sport/article/23307630 www.24chasa.bg

Меси се върна към тренировките в Маями след световното

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Лионел Меси СНИМКА: instagram/intermiamicf

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси поднови тренировки с "Интер Маями" само десет дни след загубения след продължения финал на световното първенство от Испания.

Най-полезният играч в МЛС лигата за последните два сезона пропусна първите две срещи от северноамериканския клубен шампионат след Мондиал 2026 срещу "Чикаго" и "Монреал", в които неговите съотборници спечелиха и продължиха серията си на шест поредни победи.

Меси реши да не участва в Мача на звездите тази нощ в Шарлът, за да посети баща си Хорхе, който както семейството на нападателя обяви по време на световното първенство, страда от заболяване.

"Интер Маями" изостава на 2 точки зад лидера в Източната конференция на МЛС "Нешвил", а следващата среща на отбора е в събота срещу "Кълъмбъс Крю", но все още няма яснота дали Меси ще бъде на разположение за този двубой.

Лионел Меси СНИМКА: instagram/intermiamicf
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