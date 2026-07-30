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https://www.24chasa.bg/sport/article/23307678 www.24chasa.bg

"Манчестър Сити" намери заместник на Родри

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Аюб Бухади

"Манчестър Сити" намери заместник на дефанзивния халф на испанския национален отбор Родри, който е близо до подпис с "Реал", пишат медиите на Острова.

Халфът на "Лил" Аюб Бухади се е разбрал със "Сити" за личнитеси условия по договор, който е до лятото на 2031 г.

Френският клуб обаче търси 100 милиона евро от потенциалната продажба на 18-годишния футболист.

Миналият сезон Бухади изигра 42 мача във всички състезания за своя клуб, като отбеляза една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 80 милиона евро.

18-годишният мароканец игра в пет мача за националния тим на световното първенство през 2026 г., без да отбележи гол.

Аюб Бухади
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