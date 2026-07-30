Насер Ал-Хелаифи е обсъждан като кандидат за президент на ФИФА

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Европейски футболни ръководители обсъждат възможността президентът на „Пари Сен Жермен" Насер Ал-Хелаифи да бъде издигнат като кандидат за президент на ФИФА, съобщи "Политико".

По информация на изданието разговорите по темата са започнали по време на Световното клубно първенство в САЩ, което завърши през юли.

Според публикацията една от основните причини за обсъжданията са информациите, че настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино разглежда възможността да продаде дял от търговските права на световните първенства на частни инвеститори.

От „Пари Сен Жермен" обаче категорично отрекоха подобен сценарий.

„Насер Ал-Хелаифи няма абсолютно никакви амбиции, намерения или интерес към роля във ФИФА", заявиха представители на френския клуб.

По-рано британският вестник The Times съобщи, че Инфантино обмисля продажба на част от комерсиалните права върху световните първенства на частни инвеститори.

Според изданието УЕФА се противопоставя на подобна идея, тъй като смята, че ФИФА не бива едностранно да взема решения, които могат да променят бъдещето на световния футбол в интерес на частни капитали.

Междувременно американският вестник New York Post и италианската информационна агенция АНСА съобщиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил желание Джани Инфантино да стане следващият генерален секретар на ООН.