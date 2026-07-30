Весела Лечева: Излизат нови дългове от предишното ръководство на БОК

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри покани Лечева на официално посещение в Лозана

Председателят на Българския олимпийски комитет - Весела Лечева заяви, че не спират да излизат нови задължения, които са се натрупвали по времето, а сумата е набъбнала чувствително. Детайлна информация по темата в следващите дни ще даде генералният секретар Данаил Димов.

„Успяваме да погасим част от задълженията, благодарение на финансова дисциплина и строго планиране на разходите", каза още Лечева, която потвърди, че финансирането от страна на МОК е било възстановено и това е дало глътка въздух на новото ръководство.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри покани на официална среща председателя на БОК Весела Лечева. Работните срещи са планирани за 24-и август в Олимпийската къща в Швейцария. Лечева и водената от нея делегация ще имат разговори освен с Ковънтри и с представители на МОК, с които ще обсъдят програмите „Готови за бъдещето", както и плановете на БОК за развитие.

„За нас е изключително важно да гледаме в една посока, да се възползваме от огромния опит и управленски потенциал, с които МОК разполага, да споделим нашите амбициозни планове, да обсъдим всички предимства на стратегията на МОК „Fit for the Future" („Готови за бъдещето")", коментира Лечева.

Това ще е първото официално посещение на новото ръководство. До момента Лечева провеждаше срещи в рамките на различни формати в Лозана, на Зимните олимпийски игри, във форуми на МОК и ЕОК.

Весела Лечева съобщи пред журналисти днес, че офисът на БОК е бил почистен и боядисан, за да може да бъде възстановен работният процес при по-нормални условия. Ремонтът е направен с личните усилия на служителите.

„Кандидатстваме за нова сграда, която да стане централа на Българския олимпийски комитет, защото в тази няма достатъчно добри условия, а и олимпийското ни движение заслужава своя хубав дом", каза още председателят на БОК.

Тази година Враца ще е домакин на Олимпийския летен фестивал. До няколко дни ще има договор за проявата. Интерес към събитието са проявили още няколко общини, като Лечева подчерта, че това ще е бъдещата политика на Комитета – да е отворен към различни градове. БОК кани и общини, които имат условия за развитие на зимни спортове, да кандидатстват за следващото издание на Зимния фестивал. Целта е да се разшири географията, да бъдат привлечени повече млади хора към олимпийските идеи.

БОК пусна обновения си сайт, работи се по английската му версия. Има пълна готовност и за стартирането на онлайн магазин, от който феновете да могат да си купят олимпийска екипировка и различни други артикули, свързани с Българския олимпийски отбор. Вървят преговори с фирми за спонсорства, за екипировка и всички останали дейности.