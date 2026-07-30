Отборът от Чили с молба до федерацията заради Возиня

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"Коло-Коло" ще поиска специално разрешение за новото попълнение Возиня да използва футболния си прякор на своята фланелка, когато дебютира за чилийски клуб по-късно този месец, въпреки разпоредбите в южноамериканската страна.

40-годишният вратар на Кабо Верде беше една от приятните изненади на световното първенство и след това подписа договор за половин година с "Коло-Коло".

Правилата в лигата на Чили не позволяват на футболистите да използват прякори на екипите си.

"За лична идентификация на играчите, бащината и/или майчината фамилия трябва да бъдат отпечатани в горната част на гърба на фланелката, с височина между 5 и 5,5 сантиметра", са разпоредбите на лигата, в които е забранено използването на прякори.