Отборът от Чили с молба до федерацията заради Возиня

"Коло-Коло" ще поиска специално разрешение за новото попълнение Возиня да използва футболния си прякор на своята фланелка, когато дебютира за чилийски клуб по-късно този месец, въпреки разпоредбите в южноамериканската страна.
40-годишният вратар на Кабо Верде беше една от приятните изненади на световното първенство и след това подписа договор за половин година с "Коло-Коло".
Правилата в лигата на Чили не позволяват на футболистите да използват прякори на екипите си.
"За лична идентификация на играчите, бащината и/или майчината фамилия трябва да бъдат отпечатани в горната част на гърба на фланелката, с височина между 5 и 5,5 сантиметра", са разпоредбите на лигата, в които е забранено използването на прякори.