ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Файненшъл Таймс": САЩ и Франция помагали на Украй...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23311124 www.24chasa.bg

Отборът от Чили с молба до федерацията заради Возиня

1128
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Коло-Коло" ще поиска специално разрешение за новото попълнение Возиня да използва футболния си прякор на своята фланелка, когато дебютира за чилийски клуб по-късно този месец, въпреки разпоредбите в южноамериканската страна.

40-годишният вратар на Кабо Верде беше една от приятните изненади на световното първенство и след това подписа договор за половин година с "Коло-Коло".

Правилата в лигата на Чили не позволяват на футболистите да използват прякори на екипите си.

"За лична идентификация на играчите, бащината и/или майчината фамилия трябва да бъдат отпечатани в горната част на гърба на фланелката, с височина между 5 и 5,5 сантиметра", са разпоредбите на лигата, в които е забранено използването на прякори.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание