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https://www.24chasa.bg/sport/article/23311228 www.24chasa.bg

“Марка” дойде в Крайова за Веласкес

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Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес е вдигнал победоносно ръце след последния съдийски сигнал в Крайова. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Испанският медиен гигант “Марка” явно много си харесва Хулио Веласкес. Освен че редовно пише за него, сега един от най-популярните вестници на Иберийския полуостров изпрати свой човек в Крайова, където “Левски” направи 2:2 с “Университатя” и така се класира за третия предварителен кръг на Шампионската лига.

Репортерът на авторитетното издание в навечерието на двубоя с румънския първенец дори е направил интервю със сънародника си Веласкес. Очаква се новият материал с испанския предводител на “сините” да излезе следващата седмица.

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес е вдигнал победоносно ръце след последния съдийски сигнал в Крайова. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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