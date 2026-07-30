“Марка” дойде в Крайова за Веласкес

Испанският медиен гигант “Марка” явно много си харесва Хулио Веласкес. Освен че редовно пише за него, сега един от най-популярните вестници на Иберийския полуостров изпрати свой човек в Крайова, където “Левски” направи 2:2 с “Университатя” и така се класира за третия предварителен кръг на Шампионската лига.

Репортерът на авторитетното издание в навечерието на двубоя с румънския първенец дори е направил интервю със сънародника си Веласкес. Очаква се новият материал с испанския предводител на “сините” да излезе следващата седмица.

