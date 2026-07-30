"Левски" няма да е поставен в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа

Без значение от развоя на мачовете с “Кайрат” “Левски” няма да е поставен в плейофа нито за Шампионската лига, нито за Лига Европа. Ако “сините” елиминират шампиона на Казахстан, те се класират за последното стъпало на най-скъпия турнир. И ще вземат коефициента на съперника, който е доста нисък - 11. А там ги чака някой измежду “Цървена звезда” - “Апоел” (Беер Шева), “Динамо” (Загреб) - “Кауно Жалгирис”, “Селтик”, АЕК (Атина), “Слован” (Братислава) - “Мялби”.

При отпадане “сините” отиват на плейоф в Лига Европа. Там ще бъдат със своя коефициент - 7, който е нисък и отново няма да са поставени. Жребият и за двата турнира е в понеделник.

