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"Левски" няма да е поставен в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа

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Играчите на "Левски" ликуват след втория гол във вратата на румънския първенец при равенството 2:2 в сряда в Крайова. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Без значение от развоя на мачовете с “Кайрат” “Левски” няма да е поставен в плейофа нито за Шампионската лига, нито за Лига Европа. Ако “сините” елиминират шампиона на Казахстан, те се класират за последното стъпало на най-скъпия турнир. И ще вземат коефициента на съперника, който е доста нисък - 11. А там ги чака някой измежду “Цървена звезда” - “Апоел” (Беер Шева), “Динамо” (Загреб) - “Кауно Жалгирис”, “Селтик”, АЕК (Атина), “Слован” (Братислава) - “Мялби”.

При отпадане “сините” отиват на плейоф в Лига Европа. Там ще бъдат със своя коефициент - 7, който е нисък и отново няма да са поставени. Жребият и за двата турнира е в понеделник.

Играчите на "Левски" ликуват след втория гол във вратата на румънския първенец при равенството 2:2 в сряда в Крайова. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

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