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Ас на "Левски" аут за дълго, "сините" правят поне още 2 трансфера

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Камдем игра и в двата мача с "Борац" от първия кръг на Шампионската лига. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

“Левски” уреди седмото си ново попълнение. “Сините” подписаха с португалския десен бек Хевертон.

25-годишният бранител пристига от “Куинс Парк Рейнджърс”. Роден е в Бразилия, но има и португалски паспорт. През миналия сезон той играе под наем в “Жил Висенте”.

Причината за този трансфер е, че един от основните играчи на тази позиция - Оливер Камдем, ще трябва да се оперира. Камерунецът имаше травма още преди началото на сезона, но стисна зъби и игра в първите мачове с “Борац” (Баня Лука) от I кръг за Шампионската лига. Нещата изглеждаха леки за Камдем, но нови изследвания показват, че той трябва да се подложи на интервенция.

Въпросният бранител идва като свободен агент, но е водил подготовка с бившия си тим.

В същото време “Левски” ще подпише с поне още двама до края на август. Единият със сигурност ще е типичен централен нападател. За да уреди въпросните нови, “сините” ще платят трансферна сума.

Камдем игра и в двата мача с "Борац" от първия кръг на Шампионската лига. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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