Смените са големият коз на "Левски" на Веласкес

"Сините" имат всички аргументи да елиминират и "Кайрат" в 3-ия кръг от квалификациите за Шампионската лига

История, започнала щастливо, но накрая завършила трагично. А в главната роля е "Левски". Познат сценарий за филм, нали?

При "сините" винаги има какво да се обърка, въпреки че нагледно изглежда, че всичко е наред. В сряда вечерта нещата вървяха към познатото. "Левски" се оказа близо до нещо наистина голямо.

По типичния левскарски начин шампионът на България бе напът да докара всичко до познатото до болка - наведени глави, толкова близо до мечтата и нови подигравки от съперниците. Но... "Левски" вече е различен. С променени ДНК, чип. И най-вече има отбор, в който всеки може да обърне развоя на нещата.

Та така де, вече има нов филм за "Левски".

Този път е

с хепиенд

"Левски" на Хулио Веласкес пише нова приказка в "синята" история. 27-кратните първенци на България си осигуриха мачове минимум до Коледа в Европа, след като елиминираха "Университатя" (Крайова) в кръг II на Шампионската лига. Отделно столичани заработиха 4,5 млн. евро само от УЕФА. Парите обаче ще растат.

Вместо "Левски" да бие с хендикап (с поне 2 гола) още на "Герена" преди седмица румънския първенец, "сините" оставиха всичко да се реши на стадиона бижу в Крайова.

Дойдоха с крехък аванс 1:0, а си тръгнаха с 2:2 отвъд Дунава (общ резултат 3:2), което значи класиране за 3-ия предварителен кръг на най-големия турнир на УЕФА. Това респективно гарантира участие в основната фаза поне в Лигата на конференциите (при отпадане от следващите 2 съперника в Европа).

Преди да стигне до нови мачове в същинския етап от състезанията под егидата на европейската футболна централа след 16-годишно прекъсване, обаче "Левски" аха да се сгромоляса само както "сините" си могат.

В първите 20 мин на терена имаше само един отбор. "Левски" накара румънския първенец да изглежда жалък пред собствените му фенове. И набързо дръпна 2:0. Играчите на Хулио Веласкес летяха като от играта FIFA, управлявани с джойстик от най-добрия геймър. Въпреки комфортния аванс (3:0 в общия резултат) предводителят на българския шампион Хулио Веласкес не спираше да прекосява почти на бегом двата края на очертанията на скамейката, откъдето може да дава указания на играчите си. Ръкомахаше и викаше към тях.

За сметка на това колегата му Филине Коелю почти не мърдаше. Бе просто клекнал край тъчлинията и изглеждаше умислен - ясен знак, че просто неговият тим няма как да опонира по никакъв начин на "сините".

Мазир Сула направи разлика в последните 30 мин на срещата. Алжирецът се появи на игрището след изравняването на резултата от страна на румънците и бе двигателят в състава на “сините”. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Някои казват, че 2:0 е най-коварният резултат във футбола. Други - не. Нямаше и какво да се обърка в Крайова. Но... Когато "Левски" играе, очаквайте всичко. Всичко винаги става по-трудният мач. С изтръпване, зор, огромно напрежение и треперене.

И както "сините" уверено водеха 2:0 и не се виждаше как "Университатя" ще отбележи - хоп - леко неразбирателство в отбраната в добавеното време на първата част и домакините се върнаха в играта 1:2. Началото на второто полувреме донесе 2:2. И стресът започна.

А у всички левскари най-вероятно се прокрадна мисълта "Ами, сега май ще имаме дежавю" (естествено, с лош завършек).

На таблото резултатът бе равен. До края на мача имаше адски много време. А домакините, подкрепяни от 27 хил., бяха готови за обрат. Но след леката криза (5 мин след изравняването) "Левски" заигра, както може. Най-вече заради 2 от смените на Хулио Веласкес. Нисичкият на ръст Мазир Сула с влизането си изравни играта. Алжирският полузащитник не спря и за секунда хем да тормози бранители и халфове на съперника с пресата си, хем с топка в крака всеки пас да му е потенциална заплаха за вратата на "Университатя". Гашпер Търдин - най-добрият халф за миналия сезон в състава на Веласкес, също се появи от пейката за най-важните моменти - заключителните 15 мин. И вдъхна още повече от онова спокойствие в отбора на българския първенец.

Не само че "Левски" удържа, но и имаше по-чисти положения. Както и в първия мач на "Герена", те не влязоха, но пък 2:2 бе напълно достатъчно за "сините" да хвърлят в шок румънците и да ги изхвърлят от пресевките на Шампионската лига.

От години насам "Левски"

не е имал

толкова

голяма

скамейка

с равностойни

играчи, които без проблеми може да са сред титулярите на Веласкес. Именно това е големият коз на "сините" в момента.

Сега наред е "Кайрат" от Казахстан. Първият епизод от сблъсъка, чийто краен залог е плейоф в Шампионската лига, е във вторник на "Герена", който ще се пръска по шевовете. Реваншът е 7 дни по-късно, но не в Алмати, а на неутрален терен (Туркестан на 920 км от Алмати), тъй като на съоръжението на "Кайрат" има концерт на известния рапър Кание Уест.

Тимът от Казахстан миналата година игра в основната фаза на Шампионската лига, като завърши с една точка. Отборът обаче, освен че няма да разчита на подкрепата на публиката си, е и отслабен. Най-добрият му футболист - 17-годишният талант Дастан Сатпаев, бе продаден на "Челси" преди месец.

Извън сметките на треньора Рафаел Уразбахтин за мачовете със "сините" ще е и Жоржиньо, който е контузен. Отборът от Алмати е изграден предимно от казахи, като има няколко чужденци, но класата им е далеч от тази на "сините". И двубоите с "Университатя" трябва да са били по-сложни за Хулио Веласкес и неговите подопечни.