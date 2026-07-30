УЕФА обяви единодушно бойкот на ФИФА заради Инфантино

55-те държави, членки на УЕФА, единодушно са гласували да се бойкотират всички турнири на ФИФА, ако планът на Джани Инфантино за продажба на правата на шампионатите на планетата мине.

Това стана на спешена онлайн сбирка, свикана от президента на евроцентралата Александър Чеферин. Взели са участие всички европейски държави, включително и България.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изненадващо обяви преди дни, че смята да направи дъщерна фирма, която да придобие всички права от турнирите на световната централа. Той гарантира на всяка национална федерация увеличение на вноската от 8 милиона долара за дейност на 20 милиона на година. Плюс първоначална вноска от 20 милиона. Това силно заинтригува по-малките федерации, които държат властта във ФИФА. В нея членуват 211 държави, повече от ООН.

Чеферин дори бойкотира финала на световното заради намесата на Доналд Тръмп, която доведе до отмяна на червения картон на американския национал Балогун.

Ето и декларацията на УЕФА:

УЕФА и нейните 55 държави - членки са единни. Ние единодушно и безпроблемно подкрепихме да отхвърлим предложението на ФИФА за трансфер на интересите от собственост върху световното първенство и други турнири на ФИФА на частни инвеситори.

Световното първенство не може да бъде третирано като инвестиционен продукт. То е едно от най-големите постижения на световния спорт. То се изгради върху усилията на генерации от играчи, национални отбори и запалянковци от всички континенти. Никаква част от това не трябва да се предава в частни ръце. Световното първенство не е за продан.

Безумно е подобно предложение с невероятни последици за футбола да бъде обсъждано тайно и да бъде предложено за одобрение без никакви нормални дискусии с тези, които управляват футбола. Това е пълен провал на ръководството и отказ от страна на ФИФА да бъде пазител на световния футбол.

Националните федерации по света са пред ултиматум - да се предаде най-великото състезание в историята или да си търпят последствията. Това не е "демократично решение". Това е управление със заплаха, недостойно за организацията, на която е поверено управлението на световния футбол. Но нашата опозиция се разпространява и отвъд този процес.

В момента, в който външни инвеститори придобият собственост и интерес в турнирите на ФИФА, футболът се променя завинаги. Комерсиалната печалба става задължение. Очакванията на инвеститорите е ежедневен натиск. От този момент нататък всяко решение за международния календар, всяко решение за формата на турнира, всяко решение, което изгражда бъдещето на футбола няма да бъде в негов интерес, а в интерес на акционерите.

Този модел няма място в световния футбол. Бъдеещето на играта не може да бъде диктувано от интереса на тези, които първо мислят за печалбата. Нито пък интересите на националните федерации, лиги, клубове, играчи и запалянковци не могат да бъдат подчинени на възвращаемостта на инвестицията. Футболът не може да залага бъдещето си в името на печалбата.

Позицията на Европа е ясна. Ние няма да допуснем легитимацията на този модел. Никой няма моралното право да продава това, което държи в ръцете си в името на бъдещите поколения.

Решението след днешната дискусия е, че нито един национален отбор от страна, членка на УЕФА, ще участва на турнир на ФИФА. Докато това предложение не бъде отхвърлено официално и бъдат дадени непреодолими гаранции, че ФИФА никога няма да отвори вратата за частна собственост в турнирите си.

Никой не трябва да се съмнява. Всички от УЕФА ще се противопоставим с всичките си сили срещу това.

Има моменти, в които институциите се оценяват не по това, което приемат. Но от това, което отказват и не искат да допускат компромис. Сега е един от тези моменти.

Някои неща са прекалено важни, за да бъдат продадени. Световното първенство принадлежи на футбола. И винаги ще е така. Докато Европа има глас, то няма да се продаде.