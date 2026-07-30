Григор Димитров: Понякога с Ейса се виждаме само по турнири

Григор Димитров призна, че с приятелката си Ейса Гонсалес се виждат изключително рядко. И двамата опитват да се възползват максимално от времето, когато са заедно.

"И за двама ни е трудно да намерим време един за друг и моменти като този не се случват често. Понякога единствената възможност е да се видим по турнири или когато тя е на на снимки. Изключително благодарен съм за всеки миг, в който можем да споделяме. Без значение дали това се случва на турнир, на тренировка или във фитнеса - винаги се опитваме за използваме максимално времето си. Ако единият тренира, другият е наблизо. Подкрепяме се взаимно и това е най-важното. Животът ни е мното натоварен и точно по тази причина се опитваме да използваме максимално времето си. Благадарен съм, че имам шанса да бъда с нея", сподели най-добрият български тенисист.

Григор даде интервюто за Esto TV в Лос Кабос, където бе с мекиканското си гадже. Бившият №3 в света обаче не успя да играе заради нова контузия на крака и не е ясно кога точно ще се върне на корта.