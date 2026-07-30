Мони Николов подлуди Чивитанова, и кметът дойде да го посрещне

Че Симеон Николов е волейболна звезда от най-висок калибър, стана окончателно ясно на световното миналата година (във Филипините България направи фурор и стигна до среброто).

Представянето на националния ни разпределител, който е на 19 г., като играч на италианския “Кучине Лубе” показа обаче, че неговата популярност главоломно расте. При това след сезон, който изкар,а в образно казано, изолация в “Локомотив” (Новосибирск) (руските отбори не играят в Европа заради военната инвазия в Украйна).

Мони буквално подлуди Чивитанова. “Кучине Лубе” бе организирал уникално представяне и посрещане за нашето момче в морски ресторант Arturo Mare. На крака, за да приветства новата голяма звезда на тима пристигна кметът Фабрицио Чиарапика. Ресторантът и зоната пред него за пресконференцията нямаше как да не се окажат тесни. По цялата крайбрежна алея пък все едно имаше манифестация и краят на рекордното стълпотворение не се виждаше.

Освен местните фенове за безпрецедентното събитие в Чивитанова се бяха стекли още привърженици от Рим, Неапол, Монца и от регионите Емилия-Романя и Тоскана.

След представянето Мони трябваше да отдели доста време за снимки и автографи. Той ще играе в “Лубе” редом до брат си Алекс, който пристигна в Чивитанова през 2022 г. Договорите и на двамата са до 2029 г.

“Огромна чест е да бъда тук, щастлив съм да играя за отбор с толкова богата история. Нямам търпепие да облека екипа на “Лубе” и да започнем да се борим за трофеи.

Алекс ми е говорил само хубави неща за града, отбора и феновете. Идвал съм тук 2-3 пъти и знам каква атмосфера ме очаква. Ако трябва да кажа върху какво е нуждо да работя, това е точността на подаванията. Подобря ли я, ще сторя голяма крачка напред. Другото е концентрацията, защото е много трудно да си съсредоточен по време на целия мач”, сподели Мони на много добър италиански.