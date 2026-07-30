Христо Янев със състава от Баку в реванша с "Карабах", Стоичков на стадиона

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Христо Янев заложи на състава на ЦСКА, който завърши 0:0 в Баку в реванша с "Карабах" от Лига Европа. Христо Стоичков подкрепя "червените" на "Васил Левски".

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Анжело Мартино - Жан-Филип Гбамен - Бруно Жордао, Макс Ебонг - Стефано Сенси - Йоанис Питас, Леандро Годой.

"Карабах": Матеуш Кохалски - Матеуш Силва, Бадави Хюсеинов, Бенче Варконий, Елвин Джафаргулиев - Педро Бикальо, Марко Янкович - Олексий Кашчук, Кади Боржес, Абделах Зубир - Закария Саво.