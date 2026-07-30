"Лудогорец" гони дивото срещу "Апоел", след като изпусна питомното преди седмица (съставите)

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14-кратният шампион на България "Лудогорец" излиза на своя стадион, за да изпълни "Мисия невъзможна" в турнира Лига на конференциите.

Разградчани излизат срещу "Апоел" (Тел Авив) в реванша с идеята да заличат преднината на израелците от 2:0 в първия мач, игран в Унгария.

Главен съдия на срещата е Саят Карабаев от Казахстан. В този етап от турнира не се използва системата VAR.

При успех "орлите" ще се изправят срещу "Жилина" (Словакия) или "Катовице" (Полша).

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Едвин Куртулуш, Антон Недялков, Винисиус Ногейра, Ивайло Чочев, Петър Станич, Филип Калоч, Бърнард Текпетей, Квадво Дуа, Алберто Салидо.

"Апоел": Асаф Цур, Маркус Коко, Фернан Майембо, Чико, Дорон Лейднер, Фалкао, Андриан Краев, Став Ториел, Омри Алтман, Алешандре Силва, Еманюел Боатенг.