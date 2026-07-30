ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Русия арестуваха за измама милиардер, създал ком...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23312530 www.24chasa.bg

"Лудогорец" гони дивото срещу "Апоел", след като изпусна питомното преди седмица (съставите)

700
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Стартфото.бг

14-кратният шампион на България "Лудогорец" излиза на своя стадион, за да изпълни "Мисия невъзможна" в турнира Лига на конференциите.

Разградчани излизат срещу "Апоел" (Тел Авив) в реванша с идеята да заличат преднината на израелците от 2:0 в първия мач, игран в Унгария.

Главен съдия на срещата е Саят Карабаев от Казахстан. В този етап от турнира не се използва системата VAR.

При успех "орлите" ще се изправят срещу "Жилина" (Словакия) или "Катовице" (Полша).

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Едвин Куртулуш, Антон Недялков, Винисиус Ногейра, Ивайло Чочев, Петър Станич, Филип Калоч, Бърнард Текпетей, Квадво Дуа, Алберто Салидо.

"Апоел": Асаф Цур, Маркус Коко, Фернан Майембо, Чико, Дорон Лейднер, Фалкао, Андриан Краев, Став Ториел, Омри Алтман, Алешандре Силва, Еманюел Боатенг.

Снимка: Стартфото.бг

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)