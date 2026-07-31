Дори САЩ казаха "не" на Инфантино за продажбата на футбола

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Натискът срещу президента на ФИФА Джани Инфантино и неговите амбициозни финансови планове се засили неимоверно.

След Европа (УЕФА) и Северна Америка (КОНКАКАФ), включително САЩ, категорично каза „не" на готвената сделка с външни инвеститори за търговските права на световните първенства.

Основната причина за скандала е планът на ФИФА да създаде ново търговско дружество (FIFA Forward Enterprise), през което да продаде дял от търговските и телевизионните права за световните първенства на частни инвеститори. Разкритията, че сред водещите кандидат-инвеститори са фондове, свързани с близки до бившия американски президент Доналд Тръмп (включително Джошуа Къшнър, брат на зетя на Тръмп - Джаред Къшнър), предизвикаха огромна вълна от недоволство.

Инфантино бе обвинен, че се опитва да „продаде душата на футбола" и да го постави в зависимост от политически и финансови интереси.

Всичко започна с острата реакция от страна на Европа. Всички 55 страни членки на УЕФА застанаха твърдо зад позицията на своя съюз и категорично отхвърлиха предложението на Инфантино.

Водещите европейски футболни федерации не само изразиха несъгласие, но и заплашиха с пълен бойкот на световното първенство.

Според европейската централа управлението и правата върху футбола не са „актив за продажба", а подобна сделка крие огромни рискове за бъдещето на спорта.

Малко след като УЕФА отправи своята ултимативна заплаха, още една ключова континентална централа реши да каже „не".

Конфедерацията по футбол на Северна, Централна Америка и Карибския басейн) също официално отхвърли плана на Инфантино. Това решение носи изключителна тежест, защото означава, че трите държави домакини на изминалото световно първенство - САЩ, Мексико и Канада, застават директно срещу президента на ФИФА.

Фактът, че дори САЩ отказва подкрепа, е тежък удар по амбициите на Инфантино.

За да спечели подкрепата на 211-те съюзни федерации във ФИФА, той обеща финансова инжекция, която да гарантира увеличение на приходите за членките годишно от 8 млн. долара до над 20 млн.