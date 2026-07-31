ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите започнаха с почивка последния си работе...

Времето София 27° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23313149 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

2008
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

9,00 ч Снукър Eurosport 1

14,30 ч Снукър Eurosport 2

15,00 ч Голф MAX sport 1

15,30 ч Скокове във вода, ЕП в Париж БНТ 3

16,45 ч Колоездене, обиколка на Дания Eurosport 1

18,00 ч Рали "Финландия" MAX sport 3

18,00 ч Голф MAX sport 1

19,00 ч Футбол, "Славия" - "Локомотив" (Сф) "Диема спорт"

21,00 ч Тенис, турнир във Вашингтон MAX sport 3

21,00 ч Игри на Британската общност, лека атлетика Eurosport 1

21,15 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Арда" "Диема спорт"

21,45 ч Футбол, "Бирмингам" - "Барселона" MAX sport 4

22,00 ч Голф Eurosport 2

5,30 ч Тенис, турнир в Лос Кабос MAX sport 1

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание