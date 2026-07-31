9,00 ч Снукър Eurosport 1
14,30 ч Снукър Eurosport 2
15,00 ч Голф MAX sport 1
15,30 ч Скокове във вода, ЕП в Париж БНТ 3
16,45 ч Колоездене, обиколка на Дания Eurosport 1
18,00 ч Рали "Финландия" MAX sport 3
18,00 ч Голф MAX sport 1
19,00 ч Футбол, "Славия" - "Локомотив" (Сф) "Диема спорт"
21,00 ч Тенис, турнир във Вашингтон MAX sport 3
21,00 ч Игри на Британската общност, лека атлетика Eurosport 1
21,15 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Арда" "Диема спорт"
21,45 ч Футбол, "Бирмингам" - "Барселона" MAX sport 4
22,00 ч Голф Eurosport 2
5,30 ч Тенис, турнир в Лос Кабос MAX sport 1