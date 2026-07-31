ЦСКА ще е поставен в плейофа за Лига Европа, ако отстрани "Макаби"

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ЦСКА ще бъде поставен в плейофа на Лига Европа, ако стигне до него. За целта момчетата на Христо Янев първо трябва да преодолеят "Макаби" (Тел Авив).

Първият двубой от третия кръг на втория по сила турнир на УЕФА е следващата седмица, като израелците домакинстват в Грузия. Реваншът е седмица по-късно.

Самият жребий за плейофа на Лига Европа е в понеделник.

"Червените" ползват коефициента на "Макаби" и поради тази причина ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира.

Сред възможните съперници са белгийският "Сен Трюиден", турският "Трабзонспор", ОФИ Хераклион от Гърция, "Лилестрьом" от Норвегия, арменският "Арарат" и др.

Ако ЦСКА отпадне от "Макаби" обаче, няма да бъде поставен в плейофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните противници са италианският "Аталанта", "Аякс" и други тимове от най-силните първенства на Европа.