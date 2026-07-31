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Пламен Андреев с нов силен мач в Европа

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Пламен Андреев Снимка: "Лех"

Бившият капитан на "Левски" Пламен Андреев продължава с отличното си представя в новия си тим - унгарският "Дебрецен".

Българинът запази мрежата си суха при нулевото равенство за отбора си срещу "Пюник" в мача реванш от втория кръг на Лигата на конференциите. Равенството бе достатъчно за Андреев и съотборниците му да продължат напред след победа 1:0 в Унгария преди седмица.

Бившият ас на "сините" се отличи с няколко важни намеси. Откакто премина в Унгария през лятото, той е несменяем титуляр. Вратарят бе купен от "Фейенорд", който пък преди 2 г., го взе от "Левски" 

В следващия кръг отборът на Андреев ще играе с "Копенхаген".

Пламен Андреев Снимка: "Лех"

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