300 елитни маутинбайкъри пристигат за Европейското по спускане на Витоша

Домашната на столичани планина е домакин в средата на август на най-голямото събитие в екстремните спортове у нас за годината

Повече от 300 от най-елитните маутинбайкъри ще пристигнат в София в средата на следващия месец. От 14 до 16 август столицата ни и планината Витоша ще бъдат домакин на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината - Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане.

Домакинството на шампионата е сериозно признание за българското колоездене и ясен знак за потенциала на Витоша да се утвърди като световна дестинация за целогодишен спорт и туризъм. Подготовката за събитието тече с пълна сила, а още този уикенд отварят състезателната линия за тренировки.

Шампионатът се организира съвместно от Българска федерация колоездене (БФК) и Европейския колоездачен съюз (UEC), с домакинството на „Витоша ски" АД и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта".

Състезанието ще се проведе по силно пресеченото, стръмно и скоростно трасе за спускане „Витошко лале", което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта и лифт. Трасето включва каменни секции, корени, скални дропове, скокове и технични завои, които ще поставят на изпитание и най-добрите и подготвени състезатели на стария континент.

За нуждите на шампионата е обособена и нова финална част, съобразена с изискванията на UEC и UCI за състезания от най-висок ранг, а добрата новина за всички родни състезатели е, че тя отваря официално за каране още този уикенд, когато състезателите ще имат възможност за първи път да я пробват и да се запознаят с нея.

Домакинството на роден терен дава предимство на българските състезатели, а националният ни отбор ще разчита и на силна подкрепа от публиката. Организаторите са предвидили специално обособени зони за зрители на най-атрактивните и ключови локации покрай трасето, откъдето феновете ще могат да наблюдават спиращите дъха скокове и екстремни преминавания от броени метри.

„Домакинството на шампионат от такъв мащаб е огромна стъпка напред както за българското колоездене, така и за утвърждаването на София и Витоша като водещ център за екстремни спортове в Европа. Очакваме истински празник за града и спорта!", заявяват организаторите. В близките дни ще бъдат публикувани подробна програма за Европейското първенство, часове на квалификациите и финалите, както и информация за достъпа на публика.