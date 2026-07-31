УЕФА готова с план за собствено световно първенство по футбол

УЕФА вече има планове, които могат да бъдат използвани за стартиране на собствена версия на Световното първенство, съобщава Sky News, позовавайки се на сигурен източник.

Според него тази възможност е възникнала на фона на готовността на Европа да бойкотира световното първенство поради желанието на ФИФА да продаде част от правата върху турнира на частни инвеститори.

Трябва да се отбележи, че Съюзът на европейските футболни асоциации преди това разработи формата на Глобалната лига на нациите - с финални турнири за осем отбора, предшествани от регионални квалификационни етапи.

Първоначално УЕФА възнамеряваше да провежда такива финални етапи в нечетни години, когато няма нито европейско, нито световно първенство. Плановете бяха създадени през 2017 г., но така и не се реализираха, тъй като президентът на ФИФА Джани Инфантино настоя за разширено Световно клубно първенство.

Концепцията предвиждаше провеждането не на един финален турнир, а на седем. Всеки от тях ще включва осем отбора в различни дивизии според класирането. Това ще бъдат мини-световни първенства, провеждани в различни страни и започващи веднага с четвъртфиналите. Всяка дивизия ще има три европейски отбора, два южноамерикански отбора, по един от Африка, Азия и Северна Америка. Щеше да има само един отбор от Футболната конфедерация на Океания - в четвъртата рейтингова дивизия.

Форматът на Лигата на нациите, който в крайна сметка беше въведен през 2018 г. само в Европа, трябваше да се използва като квалификационен маршрут в зоната на УЕФА.