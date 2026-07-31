ФИФА продължава с опитите изтъргува дялове от световното на частни инвеститори

Втора континентална футболна федерация след УЕФА отхвърли категорично идеята на президента на ФИФА Джани Инфантино да изтъргува дялове от световното първенство на частни инвеститори. И въпреки това световната централа обяви, че продължава да преговаря за осъществяване на сделката със своите бъдещи партньори.

Часове след като европейската асоциация декларира единодушно намерение за бойкот на Мондиал 2030 при сключване на такова споразумение, планът на Инфантино беше отхвърлен и от КОНКАКАФ - конфедерацията на Северна, Централна Америка и Карибския басейн. Всички 41 членуващи страни проведоха онлайн обсъждане в четвъртък, след което беше публикувано официално изявление.

"Членовете изразиха дълбока загриженост относно липсата на надлежен процес около предложението, изкуствено наложения кратък срок и липсата на какъвто и да е преглед или одобрение от съответните органи на управление на ФИФА - се казва в него. - Освен това беше поставена под въпрос необходимостта от инвестиции на частен капитал за финансиране на нови и съществуващи програми на ФИФА след най-печелившото световно първенство в историята. Дискусията засили необходимостта от по-голяма прозрачност и правилно управление. Поради тези причини КОНКАКАФ и нейните 41 асоциации отхвърлиха предложението."

Въпреки това рано тази сутрин от ФИФА разпространиха съобщение, че ще продължат по план своите консултации за привличане на частни инвестиции в световното първенство и другите свои турнири. Централата в Цюрих заяви, че "неверни медийни съобщения" са нарушили планирания преговорен процес, но той няма да спре, пише "Сега".

"Ще продължим с този процес на консултации, за да гарантираме, че всяка членуваща асоциация ще има възможността да изрази своя вот въз основа на факти - пише в изявлението, публикувано посред нощ швейцарско време. - Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА някога би предприела. Всеки има право да изрази несъгласието си и да поиска допълнителни разяснения, но нито една организация не може да твърди, че представлява всички 211 членуващи асоциации по света. На всяка асоциация трябва да се позволи да прегледа предложението и да има думата при оформянето на собственото си бъдеще. Това са демократичните принципи на ФИФА."

ФИФА настоява за създаване на дъщерно дружество с капитал $20 млрд. - FIFA Forward Enterprise (FFE), което да управлява световното първенство и другите събития под егидата на централата. Идеята е дял до 20% от него да бъде продаден на външни инвеститори. А очакванията са частната партньорска група да бъде предвождана от фонда Thrive Eternal, управляван от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър - зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп.