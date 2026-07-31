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https://www.24chasa.bg/sport/article/23314299 www.24chasa.bg

Световният бокс махна ограниченията срещу руски състезатели

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Снимка: БФ БОКС/Startphoto.bg

Международната организация Световен бокс (World Boxing) обяви, че сваля всички ограничения срещу боксьорите от Русия.

Те ще получат право да се състезават в турнирите под егидата на признатата от Международния олимпийски комитет централа с руския флаг. До момента те можеха да се бият, но само като неутрални атлети.

От Световен бокс все пак добавиха, че макар да премахват рестрикциите за руските боксьори, делегациите на Русия ще бъдат строго наблюдавани по време на участието си в турнири.

По време на срещата на Изпълнителния комитет в Глазгоу бяха взети решения и за предстоящите олимпийски квалификации. За Европа квалификацията ще бъде Европейските игри в Истанбул през следващата година. Българските национали ще имат и още две възможности да спечелят квоти за Лос Анджелис 2028, като това ще се случи чрез двете световни квалификации. За техни домакини бяха избрани Италия и Унгария.

Снимка: БФ БОКС/Startphoto.bg
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