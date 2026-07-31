Кукурея обеща да си татуира Де ла Фуенте при световна титла – и спази думата си!

Преди световното първенство левият бек на Испания Марк Кукурея каза пред радио COPE: „Ако спечелим Световното първенство, ще си направя татуировка на лицето на Луис де ла Фуенте. Ще бъде хубав спомен, ха-ха. Само малка. Сега само трябва да измисля къде."

След финала, спечелен с 1:0 срещу Аржентина, на защитника му напомниха за обещанието му и той се засмя: „Все още нямам представа къде да си я направя. Мисля си на някое видимо място. Имам дълъг път до вкъщи. Може би някой ще ми даде добра идея."

След това Марк публикува снимка в социалните мрежи с медала си от Световното първенство и надпис: „Има ли татуист тук?"

Треньорът Де ла Фуенте също беше нетърпелив: „Знаете ли, твърде стар съм за татуировки, но моите играчи са хора на думата си. Сам си е виновен! И сега ще трябва да отговаря за обещанието. Освен това, признавам си: не мисля, че изглеждам чак толкова страшно."

"Казах му: „Ти си луд! Но обещанията трябва да се спазват. Той е човек на думата си", добави треньорът на парада за титлата. Той си спомни как Марк боядиса косата си в червено, след като спечели Европейското първенство – и тогава беше спазил обещанието си.

Явно Кукурея наистина е човек на дадената дума.