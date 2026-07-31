И Азия отряза Инфантино за търговията със световното

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След Европа (УЕФА) и Северна Америка (КОНКАКАФ) Азия (АФК) също отряза президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на търговските права на частни инвеститори, сред които приближени на американския президент Доналд Тръмп.

„АФК се солидаризира с УЕФА и КОНКАКАФ и изразява сериозни притеснения относно предложението на ФИФА за привличане на частни инвестиции в най-важните състезания на централата", се казва в изявлението.

От УЕФА не само изразиха несъгласие, но и заплашиха с пълен европейски бойкот на световното първенство.

За да спечели подкрепата на 211-те съюзни федерации във ФИФА, Инфантино обеща финансова инжекция, която да гарантира увеличение на приходите за членките годишно от 8 млн. долара до над 20 млн.