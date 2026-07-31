ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Животът на Армани ще стане телевизионен сериал

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23316420 www.24chasa.bg

Пускат нови над 2000 билета за мачове на България от европейското в София

768
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: VNL

Добра новина за всички любители на волейбола дойде от федерацията ни.

"От утре, 1 август, в продажба ще бъдат пуснати нови 15 287 билета за отделните мачове от европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин заедно с Италия, Финландия и Румъния.

Сред тях са и 2135 нови места за срещите на националния отбор на България от груповата фаза в София. До този момент тези билети не бяха налични за продажба и вече могат да бъдат закупени чрез официалната платформа на Eventim.

Всички новоотпуснати места ще бъдат достъпни в системата от 12 ч утре.

Нека заедно изпълним трибуните и подкрепим националния отбор на България в битката за отличията пред родна публика!", написаха от централата ни.

Снимка: VNL

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)