Пускат нови над 2000 билета за мачове на България от европейското в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добра новина за всички любители на волейбола дойде от федерацията ни.

"От утре, 1 август, в продажба ще бъдат пуснати нови 15 287 билета за отделните мачове от европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин заедно с Италия, Финландия и Румъния.

Сред тях са и 2135 нови места за срещите на националния отбор на България от груповата фаза в София. До този момент тези билети не бяха налични за продажба и вече могат да бъдат закупени чрез официалната платформа на Eventim.

Всички новоотпуснати места ще бъдат достъпни в системата от 12 ч утре.

Нека заедно изпълним трибуните и подкрепим националния отбор на България в битката за отличията пред родна публика!", написаха от централата ни.