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https://www.24chasa.bg/sport/article/23316877 www.24chasa.bg

Кабаков не свири в България, но УЕФА му гласува доверие

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Георги Кабаков Снимка: Startphoto.bg

Георги Кабаков е първият български футболен съдия, който получава назначение за международен мач през сезон 2026/27. Опитният пловдивчанин получи реванша в третия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига Европа между албанския "Егнатия" и ирландците от "Шамрок Роувърс".

Срещата е на 13-и август (четвъртък) от 22,00 часа на стадиона в Рогожине, намиращ се в региона на Тирана. Помощници на Кабаков също са само българи. Асистент-съдии на страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Кристиян Колев ще бъде четвърти съдия. Двата тима ще са изиграли на 4-и август в първото действие на този сблъсък на стадион „Талаф" в Дъблин.

Отговорници за системата за видеопомощ (ВАР) са Драгомир Драганов като главен ВАР-съдия и Димитър Димитров като негов асистент.

Георги Кабаков

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