Кабаков не свири в България, но УЕФА му гласува доверие

Георги Кабаков е първият български футболен съдия, който получава назначение за международен мач през сезон 2026/27. Опитният пловдивчанин получи реванша в третия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига Европа между албанския "Егнатия" и ирландците от "Шамрок Роувърс".

Срещата е на 13-и август (четвъртък) от 22,00 часа на стадиона в Рогожине, намиращ се в региона на Тирана. Помощници на Кабаков също са само българи. Асистент-съдии на страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Кристиян Колев ще бъде четвърти съдия. Двата тима ще са изиграли на 4-и август в първото действие на този сблъсък на стадион „Талаф" в Дъблин.

Отговорници за системата за видеопомощ (ВАР) са Драгомир Драганов като главен ВАР-съдия и Димитър Димитров като негов асистент.