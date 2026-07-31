Пореден скандал в борбата

Скандалите в последните години в борбата продължават с пълна сила. Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян избухна срещу родната федерация, която се ръководи от Станка Златева. Причината - отказът да бъдат издадени лицензи на синовете му Едмонд и Гриша. И по този начин те не могат да представят България на международни състезания. Федерацията от известно време настоява състезателите да участват в централизирана подготовка на националните отбори, но Назарян отказва синовете му да бъдат отделяни от клубния им треньорски екип в ЦСКА. От федерацията обаче побързаха да отговорят.

“В официалната покана, адресирана до ЦСКА, изрично бяха включени Едмонд Назарян и Гриша Назарян. Тя предвиждаше клубовете да потвърдят участието на своите състезатели до 6 юли 2026 г., като при липса на потвърждение се приема, че съответният състезател се отказва от участие в лагера. Такова не получихме и затова двамата Назарян не взеха участие в подготвителния лагер на националния отбор”, написаха от федерацията.

