България чупи дипломатически бойкот на олимпиадата в Берлин, царят ни не вдига ръка за нацистки поздрав

Борис III е единственият държавен глава на откриването на игрите на Адолф Хитлер

На 1 август преди 90 години е откриването на т.нар. фашистка олимпиада. Адолф Хитлер открива игрите пред 100 хиляди в Берлин, които постоянно крещят нацистки лозунги.

След като има няколко неуспешни опита да се бойкотират игрите, в крайна сметка се стига до негласното споразумение за дипломатическа блокада. Нито една от 51 държави, които участват, не изпраща държавен глава на церемонията, каквато е традицията. Но България пробива това. Цар Борис III присъства на стадиона и дори е до Хитлер по време на церемонията.

Днес някои се опитват да представят, че липсата на нацистки поздрав от страна на царя е опит да се покаже някаква неприязън към режима на нацистите. Всъщност държавният протокол забранява този жест на Борис III. На всичко отгоре снимката е точно когато на стадиона влиза германската делегация, като липсва всякаква логика точно българският държавен глава да ги поздравява. Когато минават нашите, Борис III ги поздравява, както изисква протоколът. Той е в черен цивилен костюм, а не във военната си униформа.

Присъствието на царя е съвсем логично заради близките отношения с Германия. На всичко отгоре немците дори подкрепят БОК финансово, за да участваме и на зимните, и на летните игри. За тях се организира за първи път щафета с олимпийския огън, която минава през нас. Това ще се случи само още два пъти в историята - за Москва през 1980 г. и за Атина през 2004 г.

Реално МОК е поставен в доста сложна ситуация преди игрите. Домакинството е дадено 2 години преди Хитлер да завземе властта в Германия. Другият претендент за домакинството е била Барселона.

Хитлер дори прави реверанси, за да запази Берлин. Той суспендира за два месеца Закона за чистота на нацията, според който евреи, цигани и всякакви други малцинства са обречени на смърт.

Правят се опити да бъдат преместени игрите, като има варианти да отидат във Великобритания, Франция, Швеция, Чехословакия, Нидерландия и дори САЩ. Всички обаче пропадат. Така се стига до рекордния брой държави, които пристигат в Берлин, за да бъдат подложни на хитлеристката пропаганда.

Най-сериозният опит за бойкот е от страна на Испания. Тя организира “народна олимпиада" в Барселона, независима от МОК. Каталуня вече е призната като автономен регион на държавата, а на власт идват комунистите. За участие се записват над 6000 участници от 49 нации. Включително СССР.

Откриването е планирано за 22 юли, или преди игрите в Берлин. Ден преди него обаче избухва Гражданската война в Испания и всичко пропада. Границите са затворени, а тези, които вече са в Барселона, се опитват да напуснат Испания.

Някои обаче остават и се бият на страната на Втората испанска република срещу националистите на генерал Франко.

Великият Джеси Оуенс козирува на американския флаг, след като печели четвъртата си олимпийска титла в скока на дължина. СНИМКА: GETTY IMAGES

Така Испания не отива и на олимпиадата. Йосиф Сталин пък издава заповед да не се приема поканата на МОК за участие. Изненадващо е изпратена такава и до спортната организация “Макаби” в британския протекторат Палестина, но тя е отхвърлена заради Хитлер.

Масова заблуда е фактът, че Хитлер нарочно не е искал да поздрави героят на олимпиадата Джеси Оуенс, а го е направил с другите шампиони. Тъмнокожият американец прибира 4 златни медала. Диктаторът обаче получава ултиматум от президента на МОК Анри дьо Байле-Латур (Белгия), че или го прави с всички, или с никого. И се изнизва от стадиона, преди да приключи първата дисциплина с участието на Оуенс - спринт на 100 метра. И в останалите дни просто не идва на стадиона. Така той избягва срещите с тъмнокожия американец.

Реално тази олимпиада е първата истинска в историята на българския спорт. Защото до този момент отиваме само на първата, като участва само швейцарският учител Шарл Шампо. За Германия тръгват 26 човека в 7 вида спорт. Разбира се, резултатите не са впечатляващи, но днес, ако български атлет завърши на 14-о място в десетобоя, на игрите ще бъде провъзгласен за герой. А Любен Дойчев го прави преди 90 години. Със седмо време на 100 метра.

Отказваме турнира по футбол, много сме слаби

България е една от страните, които първоначално са поканени за участие в олимпийския турнир по футбол. Тогава не е имало квалификации. И всичко е заради близките отношения с Германия. Но поканата е отклонена, защото националите ни били прекалено слаби и само щели да изложат родината.

Турнирът по футбол преди 90 години ражда един от първите големи скандали на олимпиадите. Играят 16 отбора с директна елиминация.

На 8 август се играе 1/4-финалът между Перу и Австрия. Европейците се смятат за сериозен фаворит, като повеждат с 2:0 след голове на Валтер Вергинс и Клемент Щайнмец. Перуанците обаче не се предават и в 75-ата минута Хорхе Луис Феликс Алкаде Милос - Камполо намалява. И в 81-ата Карлос Алехандро Вилянова Мартинес изравнява резултата. В продълженията южноамериканците имат тотален превес. Съдията Торалф Кристиансен от Норвегия им отменя цели три гола. В 117-ата минута обаче Вилянова все пак извежда Перу напред. Малко след това Теодоро Фернандес Мейзан-Лоло бележи и четвърто попадение. Всичко изглежда решено.

Австрийците обаче подават жалба, че публиката е нахлула на терена след четвъртия гол, без съдията да е дал край. Единият от перуанските фенове дори бил въоръжен. И на всичко отгоре теренът на стадиона на "Херта" не отговарял на изискванията.

ФИФА назначава спешно заседание по жалбата. Перуанската делегация тръгва, но попада на поредния парад на фашистите и така и не стига. Решението е мачът да се преиграе.

Реакцията е светкавична. Перуанците събират багажа и цялата им делегация си тръгва. Последва ги и Колумбия, която изтегля своите спортисти.

В Лима тръгват протести. Горят се олимпийските флагове, камъни летят към посолството на Германия. Всички пристанища в провинция Калао отказват да приемат немски кораби. Президентът Оскар Беневидес Лареа оглавява протестите срещу "отвратителното решение от Берлин".

И до днес не е ясно точно какво се е случило на заседанието, но се вярва, че Адолф Хитлер по подобие на Доналд Тръмп, се е намесил в полза на австрийците. На 1/2-финала австрийците нямат проблеми срещу Полша и бият 3:1. След продължения Италия пък надделява с 2:1 над Норвегия. Така пред 85 000 зрители италианците печелят титлата отново след продължения с 2:1. И двете попадения са на Анибале Фроси от "Интер".

Вземаме медал в демонстрационен спорт

Както на всяка олимпиада германците избират и демонстрационни спортове, които да участват в програмата. За Берлин това е бейзбол, безмоторно летене, вушу и индийски гимнастики - кабади, хо-хо и малахамб.

И точно в един от тях за първи път българин се качва на почетната стълбичка. Майор Георги Стоименов Дреников с планера "Рилски орел" заема третото място. Първи е унгарецът Лайош Ритер, който покрива 336,5 километра. Участват 21 пилоти от 7 държави.

Състезанието е помрачено и от трагедия, като на тренировки загива австриецът Игнац Стиефсон. Реално в тази дисциплина си има официален златен медалист Херман Шрайбер (Швейцария), който обаче получава отличието заради факта, че е първият, който прелита над Алпите с планер.

В този спорт участва и капитан Добри Дочев Доневски от Ловеч.

Много силно участие имаме и в културната олимпиада, която по онова време е задължителна. Класикът Дечко Узунов излага своята картина "Зима в София". Известният портретист Никола Михайлов също се пуска в надпреварата. Михайлов е единственият, който Хитлер допуска да го рисува на живо.

В последните години бе направен и опит да се изкара, че България има дори титла, която се приписва на ансамбъл "Българска китка" с хореограф Борис Цонев. В аналите на МОК обаче е пълно с доказателства, че въпреки огромното желание на германците тази категория не е включена в програмата.

Липсва и от официалния отчет за игрите. Всичко е било паралелно на олимпиадата.