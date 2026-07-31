Инфантино загуби войната, но още се опъва

Идеята на Джани Инфантино, президента на ФИФА, да направи огромна революция във футбола, като планира продажба на правата на шампионатите на планетата, е пред провал. Причината - почти 3/4 от всички члена на световната централа са против идеята на най-важния човек в играта.

Общо 143 държави от всичките 211 членове на ФИФА са отказали категорично да участват в плана на Инфантино.

Реално първа от идеята на шефа на световния футбол се разграничи европейската футболна федерация - УЕФА. По-късно от зона Азия и КОНКАКАФ също се противопоставиха на идеята на президента,.

Единствено от северноамериканските конфедерации (тези на Северна, Централна Америка и Карибския басейн) Мексико категорично не е дало отговор. От местната федерация обясниха, че ще обмислят своя отговор дали да подкрепят плана на Инфантино, или да го отрежат.

Въпреки отказите на три от шестте континентални организации, шефът на ФИФА не се отказва от идеята си. И продължава да вярва, че планът му ще успее.

“Никой не продава футбола”, обясниха от световната футболна централа. Но въпреки това не оттегли спорния план и от ФИФА обясниха, че ще продължат с периода на консултации със страните членки.

Заради идеята на Инфантино пък един от най-важните хора в световния футбол напусна централата. Става дума за Карлос Кордейро. Той е старши съветник на президента на ФИФА. И зад гърба си има десетки години работа в световната футболна централа.

“Като старши съветник на президента на ФИФА, бивш банкер и човек, който цял живот обича футбола, не мога да стоя безучастен, докато ФИФА обмисля да продаде дял от световното първенство. Искам да бъда пределно ясен – не съм участвал по никакъв начин в изготвянето на това предложение и категорично се противопоставям на него. Това е лоша сделка за федерациите-членки на ФИФА, лоша сделка за футбола и лоша сделка за дългосрочното бъдеще на играта”, каза той в интервю за Sky News.

В същото време пък от УЕФА имат готов план за собствено световно, след като се появи вероятността европейската централа да бойкотира всички състезания на ФИФА. Съюзът на европейските футболни асоциации преди това разработи формата на Глобалната лига на нациите - с финални турнири за осем отбора, предшествани от регионални квалификационни етапи. Първоначално УЕФА възнамеряваше да провежда такива финални етапи в нечетни години, когато няма нито европейско, нито световно първенство. Плановете бяха създадени през 2017 г., но така и не се реализираха, тъй като президентът на ФИФА Джани Инфантино настоя за разширено световно клубно първенство.

Концепцията предвиждаше провеждането не на един финален турнир, а на седем. Всеки от тях ще включва осем отбора в различни дивизии според класирането. Това ще бъдат мини-световни първенства, провеждани в различни страни и започващи веднага с четвъртфиналите. Всяка дивизия ще има три европейски отбора, два южноамерикански отбора, по един от Африка, Азия и Северна Америка. Щеше да има само един отбор от Футболната конфедерация на Океания - в четвъртата рейтингова дивизия.

