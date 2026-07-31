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https://www.24chasa.bg/sport/article/23317279 www.24chasa.bg

ЦСКА слага ликовете на Димитър Пенев и Джони Велинов на абонаментнитe карти

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ЦСКА ще почете две от покойните си легенди! На новите абонаментни карти на "червените" ще са изобразени ликовете на Димитър Пенев и Георги Велинов.

Стратега си отиде от този свят в началото на година - 3 януари. А Джони почина на 1 март.

"Поради нарастващия интерес към закупуването на абонаментни карти за сезон 2026/27 година за достъп до напълно обновения стадион "Българска армия" и след успешния старт на националната кампания за фен регистрация, бихме искали да уведомим всички привърженици на ЦСКА и желаещи да закупят абонаменти карти, че в настоящия момент текат активни довършителни дейности по мащабната реконструкцията на стадиона.
📋 Паралелно с това клубното ръководство и Министерството на младежта и спорта са в активен диалог и взаимодействие по финализиране на всички административно-документални процедури, които се отнасят към стадион "Българска армия".
🎟️ След приключване на тези процеси, ще бъдат пуснати в продажба различните видове абонаменти карти, за което екипът на ЦСКА има готовност. Цената на сезонните карти ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински двубои до края на първенството.
⭐ За нас е чест и привилегия да обявим, че абонаментните карти ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов.
❤️ Те са сред онези личности, заради които ЦСКА е безспорният футболен колос на България и запазена марка в Европа", написаха от "червените".

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