Едва за 3-и път “Лудогорец” извън групите на УЕФА

За 3-и път, откакто се превърна в явлението на родния футбол, “Лудогорец” ще изпусне мачове от същинската фаза на турнири на УЕФА.

Разградчани, които през миналия сезон бяха детронирани от “Левски” в първенството (след 14 поредни титли), отпаднаха след първите си мачове в Лигата на конференциите. Пред погледа на собственика си Кирил Домусчиев “Лудогорец” направи 2:2 с “Апоел” (Тел Авив) и с общ резултат 4:2 напусна третия по сила турнир на УЕФА.

Първото отпадане на “Лудогорец” в новата ера на клуба бе при дебютното участие на тима през 2012 г., когато българският тим бе елиминиран от “Динамо” (Загреб). През 2015 г. разградчани пък бяха шокирани от молдовския “Милсами”. Последваха 11 поредни сезона с мачове в европейските турнири, но и тази серия на “Лудогорец” вече приключи.

Така воденият от Томас Райс тим ще се съсредоточи в първенство, където със сигурност ще иска да си върне титлата.

