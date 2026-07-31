Смъртта на Иван Едешко остави баскетболната "Сборная" само с един жив шампион от 1972 г.

Авторът на "златния" пас в баскетболния финал СССР - САЩ на олимпийските игри през 1972 г. Иван Едешко почина на 82 години.

Така от тогавашния "златен" състав на "Сборная" жив все още е само един - капитанът Модестас Паулаускас.

На финала в Мюнхен по време на скандалните 3 секунди, каквото доиграване отсъжда българският рефер Артеник Арабаджиян, той намира с пас през цялото игрище Александър Белов под коша на янките, който носи първата олимпийска титла на СССР.

Едешко беше една от най-емблематичните фигури в историята на съветския, а може би дори и на световния баскетбол. Пътят му до най-великия момент за СССР в този спорт на олимпийските игри в Мюнхен е пълен с интригуващи събития, обрати и предизвикателства. И все пак самият Иван, изглежда, е имал щастлив живот, запазвайки позитивна нагласа дори в напреднала възраст.

Легендарното подаване през целия терен направи Едешко заложник на този момент. Такова значимо събитие не можеше да бъде надминато от никое друго. Заглавието на автобиографията на Едешко "Три секунди - и повече" обаче ясно подсказва, че пътят към славата е не по-малко значим от този съдбовен момент.

Едешко прекарва по-голямата част от финала на пейката, но старши треньорът Владимир Кондрашин го връща на игрището в решаващ момент. Самият Едешко си спомня за решителния момент по следния начин: "Пасът мина, защото извисяващият се Том Макмилан направи няколко крачки назад от основната линия, въпреки че първоначално активно блокираше възможните пасове. След това просто намерих единственото отворено пространство, за да подам".

Най-интересното е, че по време на почивката резервната скамейка първоначално решава Иван да подаде топката на Сергей Белов или Модестас Паулаускас, но те са плътно пазени.