Синът на Любо Пенев с първи гол за "Локо" (Сф) при 1:1 срещу "Славия", "железничарите" пак с 10 българи титуляри

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Воденият от легендата Любо Пенев "Локо" (Сф) направи 1:1 като гост на "Славия" в малкото столично дерби от третия кръг на Първа лига.

Така домакините и "железничарите" продължават да нямат победа. С 2 точки "Локо" и "Славия" заемат съответно 8-о и 9-о място от 14 отбора в елита.

Синът на Любо Пенев - Никълъс, започна титуляр за тима от "Надежда" и отбеляза първото си попадение за него, откривайки резултата в 36-ата мин.

Капитанът на "Славия" Иван Минчев изравни 6 мин по-късно.

И в третия си мач начело на "Локо" Любо Пенев заложи на 10 българи в титулярния състав.

"Най-доволен съм от играта. Имахме контрол, създадохме повече положения от противника. Подобряваме се с всяка изминала тренировка. Доволен съм, въпреки че има още много какво да подобряваме. Играем добре, постепенно ще дойдат и повечето точки. В това съм убеден.

Не отчитам липсата на победа като проблем. Момчетата се добре, знаят, че надграждаме с всеки ден. Ясно осъзнават какво търсим и какво правим. Ходим по земята със самочувствие. Главата е високо вдигната.

Говорим за взаимоотношения между хората. Благодаря на феновете за тази подкрепа и това отношение", сподели след мача Пенев, който и на стадион "Александър Шаламанов" бе подкрепен сърдечно.

Знаменитият голмайстор мина през много труден момент в борба с онкологично заболяване, за да се завърне в треньорската професия.