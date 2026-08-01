С 10 души ЦСКА 1948 пречупи 2:1 "Арда"

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Вицешампионът ЦСКА 1948 пречупи 2:1 гостуващия "Арда" в среща от третия кръг на лига.

Два гола за успеха отбеляза Мамаду Диало (6, 57), а за тима от Кърджали се разписа Бирсент Карагарен (22).

Бистричани доиграха срещата с човек по-малко на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон в 67-ата минута.

В 6-ата минута на добавеното време резервата Георги Николов изравни за Арда, но попадението му беше отменено заради засада след намеса на системата ВАР.

В класирането ЦСКА 1948 излезе начело със 7 точки, но преди изиграването на всички срещи от кръга.

"Арда" е на 6-а позиция с 4 т.