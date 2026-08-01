Джани Инфантино може да подаде оставка като шеф на ФИФА след опита да продаде световните

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино може скоро да подаде оставка, тъй като е загубил подкрепата на служителите и контрола върху организацията, твърди авторитетният журналист Ромен Молина.

Въпреки че наскоро обяви намерението си да се кандидатира за нов мандат през 2027 г., 56-годишният швейцарец се сблъска с огромно недоволство.

Основната причина е планът му да продаде дял от търговските права за Световното първенство на частни инвеститори срещу $ 4,2 милиарда.

Инициативата предизвика категоричен отпор.

УЕФА и всички нейни 55 членки обявиха бойкот на турнирите на ФИФА.

КОНКАКАФ отхвърли предложението, а Азиатската конфедерация последва другите две централи в отхвърлянето на плана.