За 107-ия си рожден ден "Черноморец" пуска безплатен вход за дербито с "Берое"

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"Черноморец" пуска безплатен вход за всички зрители за сефтето на отбора на стадион "Лазур" в дербито от втория кръг на втора лига срещу "Берое".

То съвпада със 107-ия рожден ден на бургаския клуб, който е създаден на 1 август 1919 година.

"Екстрата важи и за гостуващите фенове от Стара Загора", съобщи за "24 часа" главният мениджър на "акулите" Ангел Стойков.

Мачът между едни от фаворитите за влизане в елита е в събота от 18 часа и се очаква с голям интерес край морето.

Преди началото му ще има празнична програма.

Само в ложата ще се сяда с покани, които ръководството на бургаския клуб ще раздаде на ветерани и официални гости.

Един срещу друг край тъчлинията на дербито ще се изправят опитния наставник на "акулите" Иван Колев и 48-годишният бивш национал Владимир Манчев, който напира за успехи в треньорската професия.

Манчев вече има един престой в Бургас през 2016/2017 година, когато беше помощник на Христо Янев на градския съперник "Нефтохимик" в елита.

За "Черноморец" отпада украинския дефанзивен халф Иван Брикнер, който преди 10 дни претърпя операция на счупена костица на глезена.