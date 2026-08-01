31-годишен азерски статистик подписа с "Нефтохимик...

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31-годишен азер подписа с волейболния "Нефтохимик. Орхан Вализада влиза в щаба на старши треньора Иван Станев като статистик на отбора. Ще заеме позицията на завърналия се в Турция Айкут Айдън.

Вализада е двукратен бронзов медалист като статистик и тийм мениджър на най-титулования клуб в Азербайджан "Нефтчи" Баку и вицешампион на страната си с мъжкия тим на "Сархадчи" и с дамите на "Абшерон".

Като носител на купата на България за миналия сезон, "Нефтохимик" ще се пусне във втория по сила европейски клубен турнир на CEV и на 1/16 финалите ще срещне нидерландския "Апелдорн".