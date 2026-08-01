Волейболният елит пак остана с един отбор по-малко

11 ще бъдат клубовете през новия сезон във волейболния елит. Причината е, че „Черно море" (Вн) уведоми официално НВЛ, че няма да участва в елитната ни група. Това означава, че отборите, които трябваше да играят с „моряците" в редовния сезон ще почиват в съответния кръг.
Шампионатът стартира в уикенда 23 - 26 октомври, а в първия кръг варненци трябваше да посрещнат „Дунав".
„Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира. Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете", заяви оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов.
Така за втора година поред волейболният елит остава с един отбор по-малко. "Добруджа" не получи лиценз за миналия сезон.