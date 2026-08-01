Украинец се завръща предсрочно за "Челси" след наказание за допинг

Английската футболна асоциация (ФА) със съгласието на Световната антидопингова агенция (УАДА) разреши на украинския офанзивен халф Михайло Мудрик да се завърне в игра за „Челси".

Дисциплинарното производство приключи със споразумение, след като 25-годишният футболист призна за извършеното нарушение. В резултат на това наложената му санкция бе изравнена с вече изтърпяното до момента отстраняване.

Мудрик беше временно спрян от футболни дейности, след като през декември 2024 година се провали на допинг тест. Това се случи непосредствено след последната му поява в игра при победата на „Челси" с 3:0 срещу „Астън Вила".

Макар през април 2026 година да беше съобщено за 4-годишна забрана и казусът да бе отнесен до Спортния арбитражен съд, след постигнатото споразумение крилото отново има право да облича екипа на лондончани, за които досега има записани 10 гола и 11 асистенции в 73 мача.