Инфантино се предаде, спира скандалния проект FFE за продажба на световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино публикува изявление относно намерението за създаване на FIFA Forward Enterprise (FFE), която трябва да се занимава с продажбите на търговски права и организацията на турнирите на световната футболна федерация.

„Проектът FIFA Forward Enterprise имаше за цел да положи основите за по-нататъшно укрепване на асоциациите-членки на ФИФА и развитието на нашия спорт по целия свят, особено в страните, където подкрепата е най-необходима. Както обаче заявихме от самото начало, той беше предназначен да бъде реализиран само с подкрепата на мнозинството от асоциациите - членки на ФИФА, и изключително след консултация с тях, Съвета на ФИФА, конфедерациите и други заинтересовани страни.

След като внимателно изслушахме всички мнения, стигнахме до заключението, че проектът е породил такова несъгласие, че независимо от нивото на подкрепа, той вече не отговаря на първоначалната си цел.

Нашата цел винаги е била и винаги ще бъде да се обединяваме и да се усъвършенстваме.

Следователно това работата по реализирането на проекта няма да продължи.

В следващите дни и седмици възнамерявам да събера отново всички заинтересовани страни, водени от споделените интереси на нашата игра, за да продължим да развиваме футбола по целия свят, особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа", се казва в изявлението.

Малко преди обнародването му в. "Ню Йорк Поуст" съобщи, че планът на ФИФА да продаде някои права за световното първенство на външни инвеститори се е провалил.

На 28 юли Инфантино потвърди плановете си за създаване на нова организация, на която да бъдат прехвърлени медийните и търговските права на организацията, включително за световните първенства. Повече от 20 процента от акциите ѝ трябваше да бъдат продадени. За тези дялове частните инвеститори щяха да платят приблизително 4,2 милиарда долара, които ФИФА обеща да похарчи за развитие на футбола.

Новота юридическо лице бе оценено на 20 милиарда долара. Сега сделката, включваща фирмата на Джошуа Кушнер, брат на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Кушнер, е провалена, твърди "Ню Йорк Поуст", позововайки се четирима източници, запознати със ситуацията.

„Те (инвеститорите - б.р.) категорично не искат да се замесват повече в тази каша. Кушнер ще намери друг начин да се вмъкне в това пространство. Това се превръща в кошмар за марката", каза един от източниците, запознат с провалената сделка.

Този резултат се дължи до голяма степен на заплахата на УЕФА да бойкотира Световното първенство. „Това би бил [временен] край на световния футбол", сподели вътрешен човек, близък до президента на ФИФА Джани Инфантино. „Те тестваха почвата и получиха ясен отговор", каза друг източник, вероятно сътрудник на швейцареца.