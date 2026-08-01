16 поредна победа за Дакота Дичева в ММА октагона, би нидерландка в Ню Йорк

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Дакота Дичева се завърна триумфално в клетката на PFL New York и на 31 юли в UBS Arena край Ню Йорк победи изключително опасна съперничка- нидерландката Дениз Кийлхолц с единодушно съдийско решение.

Световната шампионка на PFL показа, че и след дългото отсъствие заради контузии остава една от най-добрите в света.

След този успех Дакота вече има впечатляващите 16 победи и нито една загуба в октагона по време на професионалната си ММА кариера.

Непобедена. Безкомпромисна. Световна шампионка на PFL.

Родена във Великобритания, но с български корени, тя носи в себе си силата, характера и бойния дух, които толкова добре познаваме.

16 победи. 0 загуби. И още един повод да се гордеем с българското име по света.

В профила си във фейсбук Дакота сподели:

"Първо, благодаря на моя екип. Семейство, приятели, тренировъчни партньори, треньори и всички останали, които участваха в процеса на връщането ми в клетката. Не бих могла да го направя сама, нали?

@missdynamite (съперничката Дениз Кийлхолц, б.р.) - беше чест да споделя клетката с вас. От това да я гледам като млад, амбициозен боец, до това да се изправя срещу нея години по-късно. Без значение какво казва интернет, никога не съм подценявала какво ще донесе тя в битката. Издръжлива като пирон. Многократна световна шампионка, явно има защо.

Още много има да се каже, но в момента прекарвам времето си с хората, които са най-важни.

Благодаря на всички, които ми показваха любовта си. Отне ми много, за да се върна тук, и всички положителни съобщения и коментари не останаха незабелязани."