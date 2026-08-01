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https://www.24chasa.bg/sport/article/23319864 www.24chasa.bg

Поканиха Григор Димитров на шампионския за него турнир в Синсинати

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Григор Димитров

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров получи „уайлд кард" за турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати (13 - 23 август).

Именно в американския град нашето момче спечели единствената си титла от тази категория (2017 г.).

Останалите поканени звезди са Стан Вавринка и Гаел Монфис, за които това е последен сезон в тура, както и Джак Дрейпър (шампион от Индиън Уелс 2025).

Преди това Димитров бе получил покана и за турнира в Лос Кабос (АТР 250), но я пропусна поради дискомфорт в крака, получен по време на тренировка.

Григор Димитров

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